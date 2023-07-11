Keeping the mill levy flat in Wakefield will require the council to notify taxpayers and hold a revenue neutral hearing, as valuation has gone up enough in Wakefield for the levy to generate $6,000.
The Wakefield City Council debated briefly Thursday whether that was enough to warrant a hearing but after discussion decided they needed to hold a special meeting to look at the budget more in depth before making that decision.
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