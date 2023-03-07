From niche clothing to a solar farm, CCCHS students presented a lot of great ideas in the Youth Entrepreneur Challenge at the United Methodist Family Life Center on Thursday.
A total of 19 business ventures were presented at this year’s Youth Entrepreneurship Challenge. Grow Clay County awarded first place to Addy Gurney with Grafix, second place to Emma Frigon with Blueberry, third place to Trevor Straus and Aubrey Schlesener with T&A Candle Co., and People’s Choice went to Breanna Trevarton with Livestock Licks.
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