“Time flies whenever one is busy and having fun.”
It’s a familiar comment with truthfulness. Yet, even more strikingly in maturity is the question: “Where has all the time gone.”
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