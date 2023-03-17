What happened to the brown grocery store carryout sacks?
Children today don’t have a clue what brown paper sacks are. The only thing they know are the plastic bags filled with whatever the purchase is.
kAmq24< :? E96 52J[ E96C6 H6C6 2E =62DE 2 92=7 5@K6? D:K6D @7 3C@H? A2A6C D24<D] $:K6 @7 E96 AFC492D6 56E6C>:?65 H9:49 D24< H2D FD65]k^Am
kAm(96? E96C6 H6C6 >2?J :E6>D[ @7 4@FCD6[ 2 =2C86 D24< H2D C6BF:C65] $@>6E:>6D D6G6C2= @7 E96 =2C86DE\D:K65 3C@H? A2A6C D24<D H6C6 C6BF:C65] u6H6C :E6>D AFC492D65[ D>2==6C E96 D24<]k^Am
kAm&?46CE2:? @C 42?’E C6>6>36C 9@H D24<D H6C6 :56?E:7:65 7@C D:K6[ >2J36 E96J H6C6?’E[ ;FDE 3:8 6?@F89 E@ 42CCJ E96 4@?E6?ED]k^Am
kAm}@H252JD[ A=2DE:4 328D D66> E@ 2== 36 E96 D2>6 D:K6[ 2?5 D@>6E:>6D 2 5@K6? @C >@C6 2C6 ?66565 7@C =2C86 AFC492D6D] x7 E96 :E6>D 2C6 962GJ[ =:<6 2 82==@? @7 >:=<[ EH@ @C E9C66 A=2DE:4 328D 2C6 FD65 E@86E96C 7@C :?4C62D65 DEC6?8E9]k^Am
kAmr6CE2:? H9@=6D2=6 8C@46CJ :E6>D[ DF49 2D 7:G6\ 2?5 E6?\A@F?5D DF82C @C 7=@FC[ 42>6 :? =2C86C 962G:6C A2A6C D24<D] %9@D6 6IEC2 DEC6?8E9[ @7E6? >F=E:\4@=@C65[ D24<D H6C6 C6E2:?65 7@C FD6 E@ 42CCJ >@C6 :E6>D AFC492D65] %96J H@C<65 36DE 7@C 42CCJ:?8 962G:6C :E6>D[ 3:8 42?D[ >:=<[ DF82C[ 7=@FC[ A@E2E@6D]k^Am
kAmr2??65 >6C492?5:D6 EJA:42==J 2CC:G65 7C@> E96 H9@=6D2=6 H2C69@FD6 :? 42C53@2C5 3@I6D H:E9 H:56 G2C:2E:@? @7 D:K6D 2?5 D92A6D] %96 3@I6D H6C6 DE@C65 2H2J D6G6C2= A24<65 E@86E96C H:E9 2?@E96C 2?5 H@C<65 6DA64:2==J H6== 7@C 42CCJ:?8 @FE =2C86 962GJ :E6>D]k^Am
kAm#64J4=:?8 92D 364@>6 2 4@>>@? >@56C?\52J E6C> 7@C C6FD:?8 2 G2C:6EJ @7 5:776C6?E :E6>D] xE’D 72C 7C@> 2 ?6H A9:=@D@A9J 2D A2A6C D24<D 2?5 42C53@2C5 3@I6D 92G6 366? C6FD65 @C “C64J4=65” 7@C 564256D] $@>6 7@=<D <66A E96:C A=2DE:4 328D 2?5 C6FD6 E96> ?@H252JD]k^Am
kAmx7 E96C6 H2D =:BF:5 D66A286 :? 2 A2A6C D24<[ :E 3642>6 H62<[ @7E6? F?FD23=6[ H9:=6 A=2DE:4 328D 5@?’E 92G6 E92E AC@3=6>]k^Am
kAmp7E6C 36:?8 FD65 D6G6C2= E:>6D D24<D[ 328D[ 2?5 3@I6D D@>6E:>6D 92G6 G2=F6 7@C 7FCE96C C64J4=:?8 E@ >2<6 ?6H 42CCJ@FE 4@?E2:?6CD]k^Am
kAm|@C6 @7E6? E96J 8@ :? E96 EC2D9 2?5 2C6 92F=65 E@ E96 4@F?EJ 5F>A] x? AC6G:@FD 564256D 2?5 A@DD:3=J E@52J :? D@>6 42D6D[ E96 EC2D9 H2D 3FC?65[ ?@H @7E6? 282:?DE 46CE2:? 6?G:C@?>6?E2= C68F=2E:@?D]k^Am
kAm$@[ E96 2=E6C?2E:G6 :D E@ 3FCJ EC2D9[ H9:49 5@6D?’E D66> =@8:42= 32D65 @? 5642J E:>6 2?5 =2?5 4@?E2>:?2E:@?]k^Am
kAm#6>:?565 @7 v6?6D:D cbiabi !6246 36 E@ J@Fj w6 92D 8:G6? J@F EC62DFC6 :? J@FC D24<D]”k^Am
kAmZZZp{{t{&xpZZZk^Am
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.