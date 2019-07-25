CONCORDIA, Kan.-- Robert “Bob” M. Condray, 90, entered into rest on Tuesday, July 23, 2019 at Marquis Place Assisted Living, Concordia, Kan. He was born on July 3, 1929 on a farm in rural Morganville, Kan. to Myron and Meda (Hahn) Condray.

Bob was a 1948 graduate of Rural Morganville High School. He then served in the Army National Guard during the Korean Conflict.

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