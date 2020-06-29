Until July 4, you can buy and discharge fireworks in the City of Clay Center and the state of Kansas.

Sale and discharge of fireworks runs from June 27 until July 4 and they can be shot between 9 a.m. and 9 p.m. from June 27 to July 2. Only on July 3 and 4 can they be shot from 8 a.m. to midnight. On July 5 fireworks can be sold; however they cannot be shot off on that day.

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