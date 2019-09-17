From Noon to 8 p.m. on Thursday, Sept. 19, you can make your donation count that much more during Clay Center Community Improvement Foundation’s Gather For Good Match Day.
During that time CCCIF will match donations made to participating non-profit organizations. They will match 50 percent of your donation up to $1,000 until 8 p.m. or until $20,000 of Match Day funds are spent. You can either make that donation at the Clay County Museum, 518 Lincoln Ave., or do so online at
www.gatherforgoodcc.com
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