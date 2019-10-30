For the next 50 years

Councilman Randy Garcia (back, left) and Wakefield community members look through items submitted for the 2069 time capsule,         (Ryan D. Wilson/Dispatch)  

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Wakefield city council members and Mayor Chris Dumler gave the green light to put just about everything that was submitted for the 50-year time capsule in the capsule before it is buried in December.

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