Clay County commissioners will take up the issue of the 2020 county budget during a hearing Monday during regular session.
The ad valorem property tax will drop a just a hair under the proposed budget.
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