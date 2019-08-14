Marty Hedman

Marty Hedman’s collection of ‘ruler creations’ is now on display in the lobby of the Clay Center Carnegie Library.       

Read more of the story at http://www.ccenterdispatch.com/eedition/page_bb2e4195-f732-53b3-a529-2b4b4d59185c.html

There are a few things you don’t see everyday now on display in the Clay Center Carnegie Library main lobby.

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