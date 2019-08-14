There are a few things you don’t see everyday now on display in the Clay Center Carnegie Library main lobby.
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